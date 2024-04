Deutsche Bank AG: Buy für Deutsche Telekom-Aktie

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 30,00 auf 30,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die 2024 in Summe moderate Entwicklung der Aktien biete eine Einstiegschance, schrieb Analyst Robert Grindle in einer am Mittwoch vorliegenden Studie.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Deutsche Telekom-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Das Papier von Deutsche Telekom konnte um 13:05 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 21,82 EUR. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 40,24 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3 554 719 Deutsche Telekom-Aktien. Seit Jahresbeginn 2024 schlägt ein Plus von 3,9 Prozent zu Buche. Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.05.2024 veröffentlicht.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2024 / 07:55 / CET



