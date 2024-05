Deutsche Bank-Aktie tiefer: Erträge aus Handel mit Anleihen und Währungen dürften wohl fallen

Bei Anleihen und Währungen erwarte das Unternehmen im zweiten Quartal ein etwas niedrigeres Resultat als im Vorjahresquartal, sagte Finanzchef James von Moltke laut einem am Freitag auf der Webseite zugänglichen Audiomitschnitt von einer Konferenz des Instituts. Die Aussagen wurden bereits am Vortag getätigt. Von Bloomberg befragte Analysten rechneten bislang im Schnitt mit einem Anstieg der Erträge in dem Bereich. Die Aktie des Geldhauses gibt am Freitag via XETRA zeitweise um 1,79 Prozent auf 15,15 Euro nach. Zwischenzeitlich rutschte sie am Freitagvormittag auf das tiefste Niveau seit Monatsanfang ab. Sie kostete zeitweise weniger als 15 Euro und sackte damit auch unter ihre 50-Tage-Durchschnittslinie, die den mittelfristigen Trend abbildet.

Insgesamt geht die Deutsche Bank nach Worten des Finanzvorstands von einem besseren Ergebnis im Investmentbankgeschäft im Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum aus. Von Moltke bestätigte zudem die Prognose für die Gesamterträge von 30 Milliarden Euro in diesem und 32 Milliarden Euro im nächsten Jahr.

Aktien der Deutschen Bank laufen am Freitag gleichwohl dem europäischen Bankensektor hinterher. Auch im Mai können sie mit den plus 4 Prozent des Branchenindex nicht mithalten. Papiere der Deutschen Bank waren Ende April im Nachgang der Quartalszahlen auf das höchste Niveau seit 2017 geklettert. Der Bankenindex stieg derweil im Mai noch weiter auf sein Niveau von 2015.

/men/jha/

NEW YORK (dpa-AFX)