Deutsche Bank-Analyse: UBS AG bewertet Deutsche Bank-Aktie mit Buy in neuer Analyse

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Deutsche Bank von 18,40 auf 18,30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Mate Nemes passte seine Schätzungen am Montag in einer ersten Reaktion an Äußerungen des Oberlandesgerichts Köln zum Postbank-Rechtsstreit an.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Deutsche Bank-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Deutsche Bank-Aktie wies um 12:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 6,6 Prozent auf 15,45 EUR abwärts. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 18,46 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Bank-Aktien beläuft sich auf 11 989 233 Stück. Seit Jahresanfang 2024 kletterte die Aktie um 24,9 Prozent nach oben. Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 24.07.2024 erwartet.

