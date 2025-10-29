Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
|
29.10.2025 11:54:00
Deutsche Bank erzielt hohen Gewinn im dritten Quartal
Dank florierender Geschäfte im Investmentbanking ist die Deutsche Bank auf Erfolgskurs. Das Geldhaus weist den höchsten Vorsteuergewinn in einem dritten Quartal seit mindestens 2007 aus.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Deutsche Bank AGmehr Nachrichten
|
31.10.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
31.10.25
|Börse Frankfurt: DAX zeigt sich leichter (finanzen.at)
|
31.10.25
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 sackt am Freitagnachmittag ab (finanzen.at)
|
31.10.25
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 gibt zum Start des Freitagshandels nach (finanzen.at)
|
31.10.25
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Deutsche Bank auf 36 Euro - 'Overweight' (dpa-AFX)
|
30.10.25