Deutsche Bank: Europas Banken wachsen, Erste-Aktie unter Top-Picks

Ein "Jahr des Wachstums" erwarten die Analysten der Deutschen Bank für die europäische Bankenbranche. Als Hauptumsatztreiber sehen die Experten ein Wachstum der Nettozinserträge, zudem haben die Banken seit der Pandemie auch ihre Rentabilität stark gesteigert. Im Vergleich mit dem Gesamtmarkt sind Bankaktien zudem attraktiv bewertet, heißt es in einer aktuellen Branchenstudie der Deutschen Bank. Unter den Aktien-Topempfehlungen findet sich in der Studie auch die Erste Group.

Die weiteren "Top Picks" der Deutschen Bank sind die italienische Bank Monte dei Paschi di Siena, die Bank of Ireland, die britische Barclays, die deutsche Commerzbank und die griechische Eurobank. Allen diesen Instituten trauen die Deutsche-Bank-Experten ein deutlich stärkeres Wachstum als der Gesamtbranche zu. Bei der Erste Group kommt zum bestehenden Wachstumspotenzial in Osteuropa noch die Übernahme von 49 Prozent an der Santander Polska als Wachstumstreiber dazu.

Auch die Analysten von Morgan Stanley sehen in einer am Montag vorgelegten Sektoranalyse die europäische Finanzbranche auf Wachstumskurs. Dabei dürften sowohl die Einlagen- als auch die Kreditvolumen zulegen. Für die Nettozinserträge der Branche wird für 2026 ein Plus von 4 Prozent prognostiziert. Die Top Picks von Morgan Stanley sind unter den Banken Barclays, die niederländische ING, die spanische Santander und die französische Soci�t� G�n�rale sowie unter anderen Finanzdienstleistern die ICG und die London Stock Exchange.

Für österreichische Banken haben die Experten von Morgan Stanley ihre Gewinnschätzungen um etwa 1 bis 2 Prozent nach oben korrigiert, um eine neue Annahme eines EZB-Leitzinses von 2 Prozent widerzuspiegeln.

Ihr Kursziel für die Aktie der Erste Group-Aktie haben die Analysten von 106 auf 108 Euro angehoben. Die Empfehlung "Overweight" wurde von der zuständigen Analystin Gulnara Saitkulova laut der Studie bestätigt. Die Gewinnprognosen von Morgan Stanley für die Erste Group liegen bei 7,87 Euro je Aktie für 2025 sowie 9,95 bzw. 11,18 Euro für die beiden Folgejahre.

Das Kursziel für die BAWAG-Aktie wurde in der Branchenanalyse von 149 auf 146 Euro gesenkt. Auch für die BAWAG wurde die Anlageempfehlung "Overweight" aber bekräftigt. Beim Gewinn je Aktie erwarten die Morgan-Stanley-Analysten für die Bank 10,64 Euro für 2025 sowie 12,59 bzw. 14,45 Euro für die beiden Folgejahre.

mik/spa

