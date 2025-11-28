Erste Group Bank Aktie
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
|Umbau
|
28.11.2025 17:53:00
Erste Group-Aktie fester: Firmenkunden-Vorstand Ingo Bleier verlässt Chefetage
Der Firmenkunden- und Kapitalmarkt-Vorstand Ingo Bleier wird sein Mandat, das noch bis Ende Juni 2026 läuft, nicht verlängern, teilte die Bank am Freitag mit. Er ziehe sich "aus privaten Gründen" aus der Position zurück, wolle aber für eine geordnete Übergabe sorgen. Bleier war seit 2019 Mitglied des Erste-Group-Vorstandes. Ein Nachfolger wurde noch nicht bekannt gegeben.
In Wien schloss die Aktie der Erste Group 1,51 Prozent höher bei 94,15 Euro.
bel/tsk
APA
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com,Erste Group/fischka.com
Nachrichten zu Erste Group Bank AGmehr Nachrichten
|
28.11.25
|Starker Wochentag in Wien: ATX Prime zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
28.11.25
|Aufschläge in Wien: ATX zum Ende des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)
|
28.11.25
|Gute Stimmung in Wien: ATX Prime mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
28.11.25
|Gewinne in Wien: ATX mit Gewinnen (finanzen.at)
|
28.11.25
|Handel in Wien: Anleger lassen ATX Prime mittags steigen (finanzen.at)
|
28.11.25
|Börse Wien in Grün: ATX liegt im Plus (finanzen.at)
|
28.11.25