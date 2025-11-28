Erste Group Bank Aktie

Erste Group Bank

WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011

Umbau 28.11.2025 17:53:00

Erste Group-Aktie fester: Firmenkunden-Vorstand Ingo Bleier verlässt Chefetage

Erste Group-Aktie fester: Firmenkunden-Vorstand Ingo Bleier verlässt Chefetage

Bei der Erste Group gibt es im kommenden Jahr einen Umbau in der Chefetage.

Der Firmenkunden- und Kapitalmarkt-Vorstand Ingo Bleier wird sein Mandat, das noch bis Ende Juni 2026 läuft, nicht verlängern, teilte die Bank am Freitag mit. Er ziehe sich "aus privaten Gründen" aus der Position zurück, wolle aber für eine geordnete Übergabe sorgen. Bleier war seit 2019 Mitglied des Erste-Group-Vorstandes. Ein Nachfolger wurde noch nicht bekannt gegeben.

In Wien schloss die Aktie der Erste Group 1,51 Prozent höher bei 94,15 Euro.

bel/tsk

APA

