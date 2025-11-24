Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
|Kapitalerhöhung
|
24.11.2025 09:55:40
Deutsche Bank plant neue AT1-Anleihen zur Kapitalaufstockung - Aktie in Grün
Die Frankfurter Bank kündigte eine Emission im Benchmark-Volumen und erstem Kündigungstermin 30. Oktober 2034 an. Grundlage für die Emission sei eine Ermächtigung der zurückliegenden Hauptversammlung, heißt es in der Mitteilung. Die geplante Emission mit einer Stückelung von 200.000 Euro diene dazu, die Verschuldungsquote sowie die Kernkapitalquote und die Gesamtkapitalquote der Deutsche Bank zu unterstützen. Die Aktie steigt via XETRA zeitweise um 1,50 Prozent auf 29,83 Euro.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/rio/cbr
(END) Dow Jones Newswires
November 24, 2025 03:55 ET (08:55 GMT)
DOW JONES
