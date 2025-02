Deutsche Telekom-Aktie: DZ BANK vergibt Bewertung

Die DZ Bank hat den fairen Wert für Deutsche Telekom nach Geschäftszahlen für 2024 von 33 auf 39 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Geschäftsbericht belege ein neues Rekordjahr, schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer am Freitag vorliegenden Studie. Wie in den Vorjahren habe das US-Geschäft den Großteil des Wachstums gestemmt, während die Aktivitäten in Deutschland und dem sonstigen Europa aber ebenfalls weiter zugelegt hätten.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Deutsche Telekom-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 15:21 Uhr konnte die Aktie von Deutsche Telekom zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 34,54 EUR. 2 755 105 Deutsche Telekom-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Anteilsschein um 19,6 Prozent.

