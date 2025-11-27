Deutsche Bank Aktie

Deutsche Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008

Euro STOXX 50-Kursverlauf 27.11.2025 12:27:09

STOXX-Handel Euro STOXX 50 schwächelt mittags

Der Euro STOXX 50 kommt am vierten Tag der Woche nicht vom Fleck.

Um 12:10 Uhr notiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,07 Prozent leichter bei 5 651,72 Punkten. Der Wert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 4,769 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,090 Prozent auf 5 650,47 Punkte an der Kurstafel, nach 5 655,58 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag am Donnerstag bei 5 638,39 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 660,86 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Gewinne von 2,32 Prozent. Vor einem Monat, am 27.10.2025, wurde der Euro STOXX 50 auf 5 711,06 Punkte taxiert. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor drei Monaten, am 27.08.2025, bei 5 393,07 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.11.2024, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 733,15 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2025 schlägt ein Plus von 14,92 Prozent zu Buche. 5 818,07 Punkte markierten den Höchststand des Euro STOXX 50 im laufenden Jahr. Bei 4 540,22 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Deutsche Börse (+ 4,11 Prozent auf 230,60 EUR), Siemens Energy (+ 2,58 Prozent auf 115,10 EUR), Infineon (+ 2,16 Prozent auf 35,54 EUR), Rheinmetall (+ 1,27 Prozent auf 1 514,50 EUR) und adidas (+ 1,07 Prozent auf 160,55 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil Allianz (-0,91 Prozent auf 370,00 EUR), Airbus SE (-0,73 Prozent auf 203,40 EUR), Deutsche Bank (-0,51 Prozent auf 30,48 EUR), BASF (-0,38 Prozent auf 44,45 EUR) und Deutsche Telekom (-0,25 Prozent auf 27,58 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 834 709 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 333,453 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus

2025 hat die Bayer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,01 Prozent bei der BNP Paribas-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

