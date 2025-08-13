DHL Group Aktie

DHL Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

Analyse im Fokus 13.08.2025 10:43:46

DHL Group (ex Deutsche Post)-Analyse: Warburg Research bewertet DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit Hold in neuer Analyse

Warburg Research-Analyst Christian Cohrs hat eine gründliche Analyse des DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiers durchgeführt.

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für DHL Group nach Quartalszahlen von 39,00 auf 41,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Christian Cohrs begründete die Zielerhöhung in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit einer Anpassung des Bewertungszeitraums im Modell. Der Konzern könnte seine Jahresziele knapp erreichen, eine Gewinnwarnung sei aber ebenso denkbar. Es blieben viele Unsicherheiten.

Aktieninformation im Fokus: Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Warburg Research-Empfehlung

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wies um 10:25 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 41,53 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 0,07 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Bisher wurden via XETRA 120 397 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gekauft oder verkauft. Auf Jahressicht 2025 ging es für die Aktie um 28,4 Prozent nach oben. Voraussichtlich am 06.11.2025 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: Markus Mainka / Shutterstock.com,Erasmus Wolff / Shutterstock.com

06.08.25 DHL Group Kaufen DZ BANK
06.08.25 DHL Group Buy Deutsche Bank AG
06.08.25 DHL Group Outperform Bernstein Research
06.08.25 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.08.25 DHL Group Buy Deutsche Bank AG
