DHL Group Aktie
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
|Analyse im Fokus
|
13.08.2025 10:43:46
DHL Group (ex Deutsche Post)-Analyse: Warburg Research bewertet DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit Hold in neuer Analyse
Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für DHL Group nach Quartalszahlen von 39,00 auf 41,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Christian Cohrs begründete die Zielerhöhung in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit einer Anpassung des Bewertungszeitraums im Modell. Der Konzern könnte seine Jahresziele knapp erreichen, eine Gewinnwarnung sei aber ebenso denkbar. Es blieben viele Unsicherheiten.
Aktieninformation im Fokus: Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Warburg Research-Empfehlung
Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wies um 10:25 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 41,53 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 0,07 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Bisher wurden via XETRA 120 397 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gekauft oder verkauft. Auf Jahressicht 2025 ging es für die Aktie um 28,4 Prozent nach oben. Voraussichtlich am 06.11.2025 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)mehr Nachrichten
|
12.08.25
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 verbucht letztendlich Gewinne (finanzen.at)
|
12.08.25
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 mit Abgaben (finanzen.at)
|
11.08.25
|EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
11.08.25
|EQS-CMS: Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
11.08.25
|DAX 40-Papier DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DHL Group (ex Deutsche Post)-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
07.08.25
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 bewegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
07.08.25
|Gute Stimmung in Europa: So performt der Euro STOXX 50 am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
07.08.25
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX am Donnerstagnachmittag freundlich (finanzen.at)
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)mehr Analysen
|06.08.25
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|DHL Group Outperform
|Bernstein Research
|06.08.25
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.25
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|DHL Group Outperform
|Bernstein Research
|06.08.25
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.25
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|DHL Group Outperform
|Bernstein Research
|06.08.25
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.25
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|29.07.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|15.07.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|14.07.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|25.06.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|27.06.25
|DHL Group Equal Weight
|Barclays Capital
|26.06.25
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|16.05.25
|DHL Group Equal Weight
|Barclays Capital
|02.05.25
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|30.04.25
|DHL Group Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|41,52
|0,41%