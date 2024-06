Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX fällt am Mittag

Am Dienstagmittag ziehen sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Um 12:25 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,81 Prozent leichter bei 18 364,00 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 18 548,50 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 18 350,00 Einheiten.

LUS-DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 10.05.2024, bei 18 767,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.03.2024, wies der LUS-DAX einen Stand von 17 789,00 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.06.2023, einen Stand von 15 964,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 9,68 Prozent aufwärts. Bei 18 888,50 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 345,00 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Covestro (+ 7,38 Prozent auf 52,08 EUR), Sartorius vz (+ 1,61 Prozent auf 252,50 EUR), Siemens Healthineers (+ 0,84 Prozent auf 55,26 EUR), BASF (+ 0,31 Prozent auf 46,30 EUR) und Symrise (+ 0,27 Prozent auf 110,40 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen Commerzbank (-2,41 Prozent auf 14,98 EUR), adidas (-2,22 Prozent auf 224,60 EUR), Deutsche Bank (-2,12 Prozent auf 14,96 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,81 Prozent auf 38,50 EUR) und Rheinmetall (-1,69 Prozent auf 522,40 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf

Im LUS-DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 043 451 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im LUS-DAX mit einer Marktkapitalisierung von 207,019 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder

2024 hat die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,16 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

