Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen zum Start zu

Der MDAX bleibt auch am Dienstag im Aufwärtstrend.

Um 09:12 Uhr klettert der MDAX im XETRA-Handel um 0,21 Prozent auf 27 339,85 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 243,806 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,065 Prozent auf 27 299,09 Punkte an der Kurstafel, nach 27 281,48 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 27 366,17 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 27 296,40 Punkten lag.

MDAX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 26.04.2024, einen Stand von 26 175,48 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 28.02.2024, verzeichnete der MDAX einen Stand von 25 885,75 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.05.2023, wurde der MDAX mit 26 991,28 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 1,87 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des MDAX liegt derzeit bei 27 641,56 Punkten. Bei 25 075,79 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

MDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell Jungheinrich (+ 2,20 Prozent auf 37,20 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 2,08 Prozent auf 113,10 EUR), United Internet (+ 1,45 Prozent auf 22,36 EUR), Befesa (+ 1,17 Prozent auf 34,60 EUR) und Scout24 (+ 0,91 Prozent auf 72,15 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen JENOPTIK (-0,72 Prozent auf 27,76 EUR), HelloFresh (-0,55 Prozent auf 5,76 EUR), Carl Zeiss Meditec (-0,54 Prozent auf 91,75 EUR), Ströer SE (-0,45 Prozent auf 66,15 EUR) und WACKER CHEMIE (-0,43 Prozent auf 105,35 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im MDAX auf

Aktuell weist die Aroundtown SA-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 172 070 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Talanx-Aktie dominiert den MDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 18,825 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der MDAX-Werte

In diesem Jahr weist die Lufthansa-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Die RTL-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 17,75 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

