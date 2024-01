Dienstagshandel in New York: NASDAQ 100 zum Start des Dienstagshandels fester

Am Dienstag steht der NASDAQ 100 um 16:00 Uhr via NASDAQ 0,12 Prozent im Plus bei 17 351,73 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,096 Prozent auf 17 346,95 Punkte an der Kurstafel, nach 17 330,38 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 17 286,02 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 17 360,12 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, wurde der NASDAQ 100 mit 16 777,40 Punkten berechnet. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 23.10.2023, einen Stand von 14 604,85 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 23.01.2023, wurde der NASDAQ 100 mit 11 872,54 Punkten berechnet.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2024 bereits um 4,88 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 17 450,30 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 249,19 Punkten registriert.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell JDcom (+ 6,05 Prozent auf 22,97 USD), Lucid (+ 5,48 Prozent auf 2,99 USD), Enphase Energy (+ 4,97 Prozent auf 112,47 USD), Tesla (+ 2,86 Prozent auf 214,78 USD) und Paccar (+ 2,55 Prozent auf 99,57 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Intuitive Surgical (-1,81 Prozent auf 369,01 USD), Intel (-1,77 Prozent auf 47,37 USD), DexCom (-1,77 Prozent auf 127,00 USD), Datadog A (-1,72 Prozent auf 130,69 USD) und Micron Technology (-1,67 Prozent auf 87,75 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Tesla-Aktie. 2 204 025 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 2,716 Bio. Euro weist die Microsoft-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie weist mit 6,88 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,72 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at