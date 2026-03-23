DocMorris Aktie
WKN DE: A0Q6J0 / ISIN: CH0042615283
|Analystenbewertung
|
23.03.2026 15:42:00
DocMorris-Aktie in Rot - Analyst dämpft Erwartungen
Gerhard Orgonas senkte am Freitagnachmittag seine Schätzungen nach den Geschäftszahlen der Online-Apotheke. Seine Umsatzprognose für 2026 bis 2028 kappte er um 8 bis 19 Prozent und begründete dies vor allem mit einem langsamer als erwarteten Anstiegs der Umsätze mit E-Rezepten. Für diese rechnet er nun mit einem Wachstum von 20 Prozent pro Jahr anstelle von 45 Prozent, was im Einklang mit der Unternehmensprognose stehe./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026
Die DocMorris-Aktie verliert auf XETRA zeitweise 0,68 Prozent auf 4,06 CHF.
HAMBURG (dpa-AFX)
Weitere Links:
Bildquelle: Ralf Liebhold / Shutterstock.com,Tobias Zeit 2016 / DocMorris
Nachrichten zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
|23.03.26
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|23.03.26
|DocMorris Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.03.26
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|19.03.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|19.03.26
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|23.03.26
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|23.03.26
|DocMorris Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.03.26
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|19.03.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|19.03.26
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|19.03.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.03.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.02.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|DocMorris Add
|Baader Bank
|20.01.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.03.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|26.01.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|21.01.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|17.12.25
|DocMorris Sell
|UBS AG
|11.11.25
|DocMorris Sell
|UBS AG
|23.03.26
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|23.03.26
|DocMorris Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.03.26
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|19.03.26
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|26.01.26
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel
|DocMorris AG (ex Zur Rose)
|4,43
|-0,36%
