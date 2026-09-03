DocMorris Aktie
|10,72EUR
|-0,17EUR
|-1,56%
WKN DE: A0Q6J0 / ISIN: CH0042615283
DocMorris Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DocMorris mit einem Kursziel von 11 Franken auf "Hold" belassen. Im August habe es eine schlechtere Entwicklung bei der Zahl aktiver Kunden und App-Nutzungen gegebenen, schrieb Martin Comtesse am Donnerstag nach Auswertung der monatlichen E-Rezeptdaten der Onlineapotheken. Dabei habe sich Redcare besser geschlagen als der Schweizer Konkurrent./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 07:32 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2026 / 07:32 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DocMorris AG (ex Zur Rose) Hold
|
Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
11,00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
10,14 CHF
|
Abst. Kursziel*:
8,48%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
10,09 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,02%
|
Analyst Name::
Martin Comtesse
|
KGV*:
-
Nachrichten zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
|
02.09.26
|Handel in Zürich: SPI klettert zum Handelsende (finanzen.at)
|
02.09.26
|Freundlicher Handel: Das macht der SPI nachmittags (finanzen.at)
|
02.09.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: So steht der SPI mittags (finanzen.at)
|
28.08.26
|SPI-Titel DocMorris-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in DocMorris von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
26.08.26
|DocMorris-Aktie gibt nach: Jefferies mit gemischtem Signal - Downgrade und höheres Kursziel (dpa-AFX)
|
24.08.26
|DocMorris: Deutsche Bank Research hebt Ziel an - Aktie dreht ins Minus (dpa-AFX)
|
20.08.26
|Schwache Performance in Zürich: SPI zum Ende des Donnerstagshandels in Rot (finanzen.at)
|
20.08.26
|Verluste in Zürich: So bewegt sich der SPI aktuell (finanzen.at)
Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
|13:58
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.08.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|13:58
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.08.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|24.08.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.07.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|15.07.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|21.04.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|16.04.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|24.03.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|19.03.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|13:58
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|20.08.26
|DocMorris Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.08.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|DocMorris AG (ex Zur Rose)
|10,80
|-0,83%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:44
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:29
|Apple Neutral
|UBS AG
|14:05
|Broadcom Buy
|UBS AG
|13:58
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:58
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:27
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:23
|Broadcom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:57
|PUMA Neutral
|UBS AG
|10:22
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|10:20
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|10:19
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|10:11
|LEGRAND Buy
|Deutsche Bank AG
|10:09
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|09:59
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|09:52
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|09:50
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|08:16
|Broadcom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:15
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:00
|Gerresheimer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:41
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:37
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:37
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:37
|Broadcom Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:28
|arGEN-X Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:20
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:17
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:17
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|02.09.26
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.09.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|HUGO BOSS Halten
|DZ BANK
|02.09.26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|VINCI Overweight
|Barclays Capital
|02.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|02.09.26
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|02.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|02.09.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|02.09.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|02.09.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|02.09.26
|BAT Buy
|UBS AG
|02.09.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|02.09.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|02.09.26
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|02.09.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|02.09.26
|Continental Buy
|UBS AG
|02.09.26
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|02.09.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.