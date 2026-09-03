DocMorris Aktie

10,72EUR -0,17EUR -1,56%
DocMorris für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Q6J0 / ISIN: CH0042615283

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03.09.2026 13:58:04

DocMorris Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DocMorris mit einem Kursziel von 11 Franken auf "Hold" belassen. Im August habe es eine schlechtere Entwicklung bei der Zahl aktiver Kunden und App-Nutzungen gegebenen, schrieb Martin Comtesse am Donnerstag nach Auswertung der monatlichen E-Rezeptdaten der Onlineapotheken. Dabei habe sich Redcare besser geschlagen als der Schweizer Konkurrent./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 07:32 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2026 / 07:32 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DocMorris AG (ex Zur Rose) Hold
Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
11,00 CHF
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
10,14 CHF 		Abst. Kursziel*:
8,48%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
10,09 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
9,02%
Analyst Name::
Martin Comtesse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu DocMorris AG (ex Zur Rose)

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13:58 DocMorris Hold Jefferies & Company Inc.
26.08.26 DocMorris Hold Jefferies & Company Inc.
24.08.26 DocMorris Buy Deutsche Bank AG
20.08.26 DocMorris Buy Deutsche Bank AG
20.08.26 DocMorris Neutral UBS AG
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Aktien in diesem Artikel

DocMorris AG (ex Zur Rose) 10,80 -0,83% DocMorris AG (ex Zur Rose)

Aktuelle Aktienanalysen

14:44 Dermapharm Hold Jefferies & Company Inc.
14:29 Apple Neutral UBS AG
14:05 Broadcom Buy UBS AG
13:58 Redcare Pharmacy Buy Jefferies & Company Inc.
13:58 DocMorris Hold Jefferies & Company Inc.
11:27 Novo Nordisk Neutral JP Morgan Chase & Co.
11:23 Broadcom Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:57 PUMA Neutral UBS AG
10:22 Ferrari Buy Deutsche Bank AG
10:20 Delivery Hero Outperform Bernstein Research
10:19 Broadcom Outperform Bernstein Research
10:11 LEGRAND Buy Deutsche Bank AG
10:09 Siemens Outperform Bernstein Research
09:59 Givaudan Buy Deutsche Bank AG
09:52 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
09:50 Deutsche Telekom Overweight Barclays Capital
08:16 Broadcom Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:15 AUTO1 Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:00 Gerresheimer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:41 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:37 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:37 Inditex Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:37 Broadcom Buy Jefferies & Company Inc.
06:28 arGEN-X Buy Jefferies & Company Inc.
06:20 Kering Underweight JP Morgan Chase & Co.
06:17 Merck Hold Jefferies & Company Inc.
06:17 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.09.26 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.09.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
02.09.26 Iberdrola Sector Perform RBC Capital Markets
02.09.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
02.09.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.09.26 HUGO BOSS Halten DZ BANK
02.09.26 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
02.09.26 VINCI Overweight Barclays Capital
02.09.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.09.26 GSK Hold Deutsche Bank AG
02.09.26 Novo Nordisk Sell Deutsche Bank AG
02.09.26 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
02.09.26 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
02.09.26 Novartis Buy Deutsche Bank AG
02.09.26 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
02.09.26 BAT Buy UBS AG
02.09.26 DHL Group Neutral UBS AG
02.09.26 DHL Group Kaufen DZ BANK
02.09.26 HUGO BOSS Neutral UBS AG
02.09.26 BMW Buy Deutsche Bank AG
02.09.26 Continental Buy UBS AG
02.09.26 Nestlé Neutral UBS AG
02.09.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
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