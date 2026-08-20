DocMorris Aktie

10,79EUR 0,24EUR 2,27%
DocMorris für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Q6J0 / ISIN: CH0042615283

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20.08.2026 11:04:13

DocMorris Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für DocMorris mit einem Kursziel von 11,50 Franken auf "Buy" belassen. Analyst Jan Koch sprach in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar von einem starken Halbjahresbericht der Versandapotheke. Im zweiten Quartal habe sich das Wachstum in allen Geschäftsbereichen beschleunigt, während der bereinigte operative Verlust deutlich zurückgegangen sei. Koch verwies zudem auf die angehobene Jahresumsatz- und Ergebnisprognose, was weitere Aufwärtskorrekturen der Konsensschätzungen stützen dürfte./rob/ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026 / 07:58 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DocMorris AG (ex Zur Rose) Buy
Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
11,50 CHF
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
10,25 CHF 		Abst. Kursziel*:
12,20%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
10,13 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
13,52%
Analyst Name::
Jan Koch 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu DocMorris AG (ex Zur Rose)

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11:04 DocMorris Buy Deutsche Bank AG
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08:51 DocMorris Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.08.26 DocMorris Neutral UBS AG
19.08.26 DocMorris Buy Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel

DocMorris AG (ex Zur Rose) 10,79 2,27% DocMorris AG (ex Zur Rose)

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11:10 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
11:10 Ryanair Outperform Bernstein Research
11:09 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
11:09 easyJet Market-Perform Bernstein Research
11:08 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
11:07 Unilever Outperform Bernstein Research
11:07 Reckitt Benckiser Group Outperform Bernstein Research
11:07 L'Oréal Market-Perform Bernstein Research
11:06 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
11:05 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
11:05 Danone Outperform Bernstein Research
11:05 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
11:04 DocMorris Buy Deutsche Bank AG
11:03 Hapag-Lloyd Hold Deutsche Bank AG
11:02 Nordex Underperform RBC Capital Markets
11:01 MTU Aero Engines Sector Perform RBC Capital Markets
11:00 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
10:59 Siemens Sector Perform RBC Capital Markets
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10:34 DocMorris Neutral UBS AG
10:23 Sartorius Stedim Biotech Buy UBS AG
09:28 SpaceX Verkaufen DZ BANK
09:22 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
09:00 Eni Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:51 MBB Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:51 DocMorris Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:35 NORMA Group Hold Warburg Research
08:02 AstraZeneca Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:02 Grand City Properties Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07:40 Sartorius vz. Buy UBS AG
07:39 Siemens Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:02 Merck Neutral UBS AG
06:43 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:41 Michelin Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.08.26 Continental Buy Jefferies & Company Inc.
19.08.26 Michelin Buy Jefferies & Company Inc.
19.08.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
19.08.26 TUI Overweight Barclays Capital
19.08.26 Lufthansa Underweight Barclays Capital
19.08.26 MTU Aero Engines Neutral Goldman Sachs Group Inc.
19.08.26 Carl Zeiss Meditec Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.08.26 BAWAG neutral Erste Group Bank
19.08.26 GSK Hold Deutsche Bank AG
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