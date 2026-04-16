DocMorris Aktie
WKN DE: A0Q6J0 / ISIN: CH0042615283
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16.04.2026 07:00:04
DocMorris publiziert Einladung zur Generalversammlung
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DocMorris AG
/ Schlagwort(e): Generalversammlung
Frauenfeld, 16. April 2026
Medienmitteilung
DocMorris publiziert Einladung zur Generalversammlung
Neben den ordentlichen Traktanden stehen dieses Jahr insbesondere die Wahlen in den Verwaltungsrat im Fokus. Während der Verwaltungsrat eine geplante und geordnete Teilerneuerung mit der Zuwahl kompetenter Mitglieder vorschlägt, versucht ein polnischer Investor mit den Anträgen seiner CEPD N.V. die Kontrolle über DocMorris zu übernehmen.
Der Verwaltungsrat erneuert sich stetig, geordnet und kompetent
Minderheitsaktionär greift nach Kontrolle durch die Hintertür
CEPD N.V. ist erst seit dem Frühjahr 2025 Aktionärin von DocMorris und hält aktuell rund 15% der Aktien. Wiederholt wurde Jacek Szwajcowski angeboten, dass CEPD N.V. einen Kandidaten für den Verwaltungsrat benennen könne – darauf ist er nie eingegangen. Ebenfalls gab CEPD N.V. auch keine Auskunft über ihre strategischen Absichten oder ihre Verpflichtungen gegenüber Finanzierungspartnern und Kreditgebern, trotz mehrfacher Anfragen. Nach den von CEPD N.V. eingereichten Anträgen ist nun klar warum: Szwajcowski trachtet nach einer kalten Übernahme durch die Hintertür. Wer drei von sechs Verwaltungsratsmitgliedern und den Präsidenten stellt, kontrolliert das Unternehmen nach Belieben. Dies steht im Widerspruch zu den Interessen aller anderen Aktionäre. Wer eine Kontrollübernahme will, muss dies mit einem öffentlichen Übernahmeangebot mit einer substanziellen Prämie zum Aktienkurs tun.
Nur ein unabhängiges Gremium kann seine Treue- und Sorgfaltspflichten gegenüber allen Aktionären wahrnehmen
Aufruf an das Aktionariat zur Sicherung von Unabhängigkeit und Kontinuität von DocMorris
DocMorris stellt den im Aktienregister eingetragenen Aktionärinnen und Aktionären die Einladungsunterlagen zur Generalversammlung mit weiteren Informationen in den kommenden Tagen zu. Diese sind auch online und laufend aktualisiert auf der Website unter https://ir-corporate.docmorris.com verfügbar. Noch nicht eingetragene Aktionärinnen und Aktionäre sind aufgerufen, sich bis zum 7. Mai ins Aktienregister eintragen zu lassen, um ihr Stimmrecht wahrnehmen zu können.
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DocMorris
[1] Corporation of European Pharmaceutical Distributors N.V., Amsterdam, Niederlande
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|DocMorris AG
|Walzmühlestrasse 49
|8500 Frauenfeld
|Schweiz
|ISIN:
|CH0042615283
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2309310
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2309310 16.04.2026 CET/CEST
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