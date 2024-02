Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Donnerstagssitzung im Plus

Am Donnerstag verbuchte der LUS-DAX via XETRA zum Handelsschluss ein Plus in Höhe von 0,30 Prozent auf 17 048,50 Punkte.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 16 980,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 17 084,50 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 15.01.2024, wurde der LUS-DAX mit 16 628,00 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 15.11.2023, wies der LUS-DAX einen Stand von 15 730,50 Punkten auf. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 15.02.2023, bei 15 562,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 1,82 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des LUS-DAX liegt derzeit bei 17 084,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,00 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Commerzbank (+ 5,53 Prozent auf 11,06 EUR), Rheinmetall (+ 3,51 Prozent auf 377,20 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 2,91 Prozent auf 26,52 EUR), Zalando (+ 2,38 Prozent auf 20,02 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,01 Prozent auf 66,85 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen Siemens Energy (-1,74 Prozent auf 13,84 EUR), Deutsche Börse (-0,67 Prozent auf 185,80 EUR), Porsche (-0,65 Prozent auf 79,20 EUR), QIAGEN (-0,55 Prozent auf 39,58 EUR) und adidas (-0,42 Prozent auf 174,12 EUR).

Die teuersten Konzerne im LUS-DAX

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Commerzbank-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 25 279 136 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX mit 190,380 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Titel

In diesem Jahr hat die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,66 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at