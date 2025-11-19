TUI Aktie

Frühes Investment 19.11.2025 10:05:09

MDAX-Titel TUI-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in TUI von vor 5 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in TUI-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades TUI-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 13,34 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das TUI-Papier investiert hätte, befänden sich nun 749,627 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 18.11.2025 5 497,76 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 7,33 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 45,02 Prozent.

TUI markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,88 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

17.11.25 TUI Buy Deutsche Bank AG
12.11.25 TUI Market-Perform Bernstein Research
29.09.25 TUI Neutral UBS AG
24.09.25 TUI Buy Deutsche Bank AG
24.09.25 TUI Overweight Barclays Capital
08:12 NVIDIA, Microsoft & Co.: Auf diese Aktien setzte die Deutsche Bank im dritten Quartal 2025
06:43 Die Top-US-Titel der UBS: Ein Blick auf das Portfolio des Schweizer Finanzriesen
19.11.25 Soros strukturiert sein Depot neu: So investierte der Starinvestor im Q3 2025
18.11.25 Berkshire setzt auf Alphabet: Buffett räumt sein Portfolio im 3. Quartal 2025 um
16.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 46

Börse aktuell - Live Ticker

Nach den NVIDIA-Zahlen: ATX und DAX klar im Plus erwartet -- Börsen in Fernost uneinig - Nikkei zieht kräftig an
Am Donnerstag dürften sowohl der heimische als auch der deutsche Markt klar fester starten. Die Aktienmärkte in Asien tendieren derweil in verschiedene Richtungen.
