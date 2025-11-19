TUI Aktie
WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505
|Frühes Investment
|
19.11.2025 10:05:09
MDAX-Titel TUI-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in TUI von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurden Trades TUI-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 13,34 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das TUI-Papier investiert hätte, befänden sich nun 749,627 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 18.11.2025 5 497,76 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 7,33 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 45,02 Prozent.
TUI markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,88 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
