Donnerstagshandel in Wien: ATX beendet die Sitzung mit Verlusten

Am Donnerstagabend zogen sich die Anleger in Wien zurück.

Am Donnerstag verlor der ATX via Wiener Börse zum Handelsschluss 0,26 Prozent auf 3 669,25 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 118,586 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,117 Prozent leichter bei 3 674,50 Punkten in den Handel, nach 3 678,79 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 3 674,50 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3 617,64 Einheiten.

So bewegt sich der ATX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gab der ATX bereits um 0,107 Prozent nach. Der ATX lag vor einem Monat, am 25.06.2024, bei 3 612,58 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.04.2024, wurde der ATX mit 3 562,39 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 25.07.2023, stand der ATX bei 3 241,45 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2024 ein Plus von 7,54 Prozent zu Buche. Der ATX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 777,78 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 305,62 Zählern markiert.

Das sind die Tops und Flops im ATX

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell Andritz (+ 1,96 Prozent auf 57,25 EUR), Erste Group Bank (+ 1,21 Prozent auf 47,57 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,98 Prozent auf 36,05 EUR), DO (+ 0,77 Prozent auf 156,80 EUR) und EVN (+ 0,50 Prozent auf 30,05 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen AT S (AT&S) (-4,15 Prozent auf 18,50 EUR), Lenzing (-3,15 Prozent auf 32,30 EUR), Verbund (-2,55 Prozent auf 74,50 EUR), BAWAG (-1,70 Prozent auf 66,30 EUR) und CA Immobilien (-1,12 Prozent auf 30,06 EUR).

Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 1 079 241 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 26,247 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der ATX-Werte im Fokus

Im ATX weist die Raiffeisen-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index bietet die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,00 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at