Donnerstagshandel in Wien: ATX notiert mittags im Minus

Der ATX bewegt sich am vierten Tag der Woche auf rotem Terrain.

Der ATX sinkt im Wiener Börse-Handel um 12:10 Uhr um 0,37 Prozent auf 3 566,96 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 115,162 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,019 Prozent fester bei 3 580,97 Punkten, nach 3 580,28 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX bei 3 581,67 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 3 554,31 Punkten.

So bewegt sich der ATX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gewann der ATX bereits um 0,843 Prozent. Noch vor einem Monat, am 25.03.2024, wies der ATX einen Wert von 3 496,32 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 25.01.2024, stand der ATX noch bei 3 437,99 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.04.2023, betrug der ATX-Kurs 3 234,72 Punkte.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 4,54 Prozent zu. Der ATX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 598,65 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 305,62 Punkten erreicht.

Gewinner und Verlierer im ATX

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 2,06 Prozent auf 20,36 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,33 Prozent auf 8,35 EUR), Wienerberger (+ 0,93 Prozent auf 32,62 EUR), Lenzing (+ 0,82 Prozent auf 30,60 EUR) und IMMOFINANZ (+ 0,43 Prozent auf 23,35 EUR). Schwächer notieren im ATX hingegen Andritz (-3,97 Prozent auf 53,15 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,76 Prozent auf 111,80 EUR), Verbund (-0,99 Prozent auf 70,20 EUR), BAWAG (-0,86 Prozent auf 57,70 EUR) und Österreichische Post (-0,62 Prozent auf 32,00 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX auf

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 152 935 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie macht im ATX mit 24,493 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

ATX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im ATX weist die Raiffeisen-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 9,54 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at