Dow Jones 30 Industrial-Papier JPMorgan Chase-Aktie: So viel Gewinn hätte ein JPMorgan Chase-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der JPMorgan Chase-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen JPMorgan Chase-Anteile letztlich bei 156,03 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die JPMorgan Chase-Aktie investierten, hätten nun 0,641 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen JPMorgan Chase-Papiere wären am 02.07.2024 133,84 USD wert, da der Schlussstand 208,83 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 33,84 Prozent angewachsen.

Alle JPMorgan Chase-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 592,57 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at