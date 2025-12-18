Dow Jones 30 Industrial-Titel Goldman Sachs-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Goldman Sachs von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Goldman Sachs eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Goldman Sachs-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 175,49 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 0,570 Goldman Sachs-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Goldman Sachs-Papiers auf 872,33 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 497,08 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 397,08 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Goldman Sachs belief sich zuletzt auf 263,50 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at