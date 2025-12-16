Dow Jones 30 Industrial-Wert Amazon-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Amazon-Investment von vor 5 Jahren verdient

Amazon Aktie

Amazon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906866 / ISIN: US0231351067

Performance unter der Lupe 16.12.2025 16:04:15

Vor Jahren in Amazon-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Amazon-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 162,05 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Amazon-Aktie investiert hätte, hätte er nun 61,710 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 222,54 USD gerechnet, wäre die Investition nun 13 732,97 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +37,33 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Amazon eine Börsenbewertung in Höhe von 2,43 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

12.12.25 Amazon Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.12.25 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
03.12.25 Amazon Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.12.25 Amazon Outperform RBC Capital Markets
02.12.25 Amazon Overweight JP Morgan Chase & Co.
