JPMorgan Chase Aktie
WKN: 850628 / ISIN: US46625H1005
|Lohnender JPMorgan Chase-Einstieg?
|
03.12.2025 16:04:20
Dow Jones 30 Industrial-Wert JPMorgan Chase-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in JPMorgan Chase von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurden JPMorgan Chase-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 65,80 USD. Wer vor 10 Jahren 1 000 USD in die JPMorgan Chase-Aktie investiert hat, hat nun 15,198 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 02.12.2025 auf 307,88 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 679,03 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 367,90 Prozent gesteigert.
JPMorgan Chase wurde am Markt mit 842,48 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: TK Kurikawa / Shutterstock.com
Aktien in diesem Artikel
|JPMorgan Chase & Co.
|266,85
|-0,07%
