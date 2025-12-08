Dow Jones 30 Industrial-Wert Microsoft-Aktie: Über diese Dividende können sich Microsoft-Anleger freuen

So viel Dividende trägt Microsoft zum Dividendenportfolio der Anteilseigner bei.

Bei der Hauptversammlung von Dow Jones 30 Industrial-Wert Microsoft am 05.12.2025 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 3,32 USD je Aktie vereinbart. Die Aktionärsvergütung stieg damit im Vorjahresvergleich um 10,67 Prozent. 24,08 Mrd. USD werden somit insgesamt an Aktionäre ausgeschüttet. Damit wurde die Microsoft-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 10,62 Prozent erhöht.

Microsoft- Dividendenrendite im Blick

Via NASDAQ beendete die Microsoft-Aktie den Tag der Hauptversammlung bei 483,16 USD. Der Microsoft-Titel verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 0,67 Prozent. Im Vorjahresvergleich hat sich damit keine Veränderung ergeben, wie die Renditenhistorie zeigt.

Vergleich von realer Rendite und Aktienkursentwicklung

Innerhalb von 3 Jahren hat der Microsoft-Kurs via NASDAQ 95,30 Prozent an Wert gewonnen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einem Zuwachs von 96,16 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenausblick von Microsoft

Für 2026 prognostizieren Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 3,56 USD. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 0,74 Prozent ansteigen.

Microsoft-Grunddaten

Die Börsenbewertung des Dow Jones 30 Industrial-Unternehmens Microsoft steht aktuell bei 3,580 Bio. USD. Microsoft weist aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 36,46 auf. 2025 setzte Microsoft 281,724 Mrd. USD um und erwirtschaftete ein EPS von 13,64 USD.

Redaktion finanzen.at