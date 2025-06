Dow Jones aktuell: Schlussendlich Gewinne im Dow Jones

Zum Handelsschluss bewegte sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0,94 Prozent höher bei 43 386,84 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 16,806 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,344 Prozent auf 43 130,33 Punkte an der Kurstafel, nach 42 982,43 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 43 084,07 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 43 430,99 Einheiten.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 2,86 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, lag der Dow Jones-Kurs bei 41 603,07 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 26.03.2025, den Wert von 42 454,79 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.06.2024, notierte der Dow Jones bei 39 127,80 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 2,35 Prozent nach oben. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 45 054,36 Punkten. Bei 36 611,78 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit Nike (+ 2,81 Prozent auf 62,54 USD), Caterpillar (+ 2,77 Prozent auf 381,88 USD), Goldman Sachs (+ 2,58 Prozent auf 687,16 USD), Amazon (+ 2,42 Prozent auf 217,12 USD) und Honeywell (+ 2,07 Prozent auf 226,38 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Walmart (-1,27 Prozent auf 96,02 USD), Merck (-1,05 Prozent auf 78,83 USD), Home Depot (-0,69 Prozent auf 309,30 EUR), Sherwin-Williams (-0,51 Prozent auf 341,87 USD) und Amgen (-0,44 Prozent auf 279,11 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 43 199 409 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Microsoft-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3,114 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Werte auf

Im Dow Jones hat die Merck-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Verizon-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,49 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

