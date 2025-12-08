Dürr Aktie

20,45EUR 0,15EUR 0,74%
WKN: 556520 / ISIN: DE0005565204

08.12.2025 07:49:35

Dürr Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Dürr mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Outperform" belassen. Die Aktien des Anlagenbauers für die Auto- und für die Möbelindustrie seien niedrig bewertet, schrieben die Analysten am Montag. Zudem seien die Wachstumsaussichten der Branche gut./mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 01:42 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Dürr AG Outperform
Unternehmen:
Dürr AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
20,40 € 		Abst. Kursziel*:
86,27%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
20,45 € 		Abst. Kursziel aktuell:
85,82%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

