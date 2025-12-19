Dürr Aktie
WKN: 556520 / ISIN: DE0005565204
19.12.2025 22:22:40
NACHBÖRSE/XDAX unverändert bei 24.287 Pkt - Dürr gesucht
DOW JONES--Laut einem Händler von Lang & Schwarz ist das nachbörsliche Geschäft mit deutschen Aktien am Freitagabend sehr ruhig verlaufen. Auffällig habe sich einzig Dürr gezeigt, der Titel wurde am Abend 3 Prozent fester getaxt. Das Unternehmen kann wegen vorgezogener Zahlungen von Kunden und verschobener Zahlungsausgänge mit einem deutlich höheren freien Cashflow in diesem Jahr rechnen, wie der Maschinen- und Anlagenhersteller am Abend mitteilte.
XDAX* DAX Veränderung
22.15 Uhr 17.30 Uhr
24.287 24.288 unverändert
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/flf
(END) Dow Jones Newswires
December 19, 2025 16:23 ET (21:23 GMT)
