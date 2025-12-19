NACHBÖRSE/XDAX unverändert bei 24.287 Pkt - Dürr gesucht

DOW JONES--Laut einem Händler von Lang & Schwarz ist das nachbörsliche Geschäft mit deutschen Aktien am Freitagabend sehr ruhig verlaufen. Auffällig habe sich einzig Dürr gezeigt, der Titel wurde am Abend 3 Prozent fester getaxt. Das Unternehmen kann wegen vorgezogener Zahlungen von Kunden und verschobener Zahlungsausgänge mit einem deutlich höheren freien Cashflow in diesem Jahr rechnen, wie der Maschinen- und Anlagenhersteller am Abend mitteilte.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

24.287 24.288 unverändert

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

December 19, 2025 16:23 ET (21:23 GMT)