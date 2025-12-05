Dürr Aktie

20,25EUR 0,29EUR 1,45%
Dürr für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 556520 / ISIN: DE0005565204

05.12.2025 12:50:00

Dürr Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Dürr mit einem Kursziel von 28,50 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Christian Cohrs lobte am Freitag den Wandel des "attraktiv bewerteten Nischen-Anführers". Extern sei alles schwierig, intern bessere sich vieles./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Dürr AG Buy
Unternehmen:
Dürr AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
28,50 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
20,05 € 		Abst. Kursziel*:
42,14%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
20,25 € 		Abst. Kursziel aktuell:
40,74%
Analyst Name::
Christian Cohrs 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

