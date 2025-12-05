Dürr Aktie
|20,25EUR
|0,29EUR
|1,45%
WKN: 556520 / ISIN: DE0005565204
Dürr Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Dürr mit einem Kursziel von 28,50 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Christian Cohrs lobte am Freitag den Wandel des "attraktiv bewerteten Nischen-Anführers". Extern sei alles schwierig, intern bessere sich vieles./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Dürr AG Buy
|
Unternehmen:
Dürr AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
28,50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
20,05 €
|
Abst. Kursziel*:
42,14%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
20,25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
40,74%
|
Analyst Name::
Christian Cohrs
|
KGV*:
-
