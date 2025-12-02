Dürr Aktie
|19,16EUR
|-0,10EUR
|-0,52%
WKN: 556520 / ISIN: DE0005565204
Dürr Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Dürr nach einer hauseigenen Konferenz mit europäischen Unternehmen mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Buy" belassen. Finanzvorstand Dietmar Heinrich habe eine gute Präsentation gegeben, schrieb Yasmin Steilen in einer Einschätzung vom Montag. Nach einer Reihe von Zukäufen, um die strategische Neuausrichtung weg von den Auto- und hin zu Industrie- und wachstumsstärkeren Märkten zu unterstützen, stünden nun deren Integration und die Hebung von Synergien sowie die Verbesserung der operativen Effizienz im Fokus. Mit dem Verkauf des Umwelttechnikgeschäfts, der im laufenden Quartal abgeschlossen werden sollte, habe Dürr zudem die Konzernstruktur vereinfacht./gl/ag
Der Hersteller von Lackieranlagen und Holzbearbeitungsmaschinen
./gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2025 / 06:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Dürr AG Buy
|
Unternehmen:
Dürr AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
40,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
19,12 €
|
Abst. Kursziel*:
109,21%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
19,16 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
108,77%
|
Analyst Name::
Yasmin Steilen
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Dürr AGmehr Nachrichten
|
28.11.25
|EQS-AFR: Dürr Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG (EQS Group)
|
28.11.25
|EQS-AFR: Dürr Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act] (EQS Group)
|
19.11.25
|Aufschläge in Frankfurt: Schlussendlich Pluszeichen im SDAX (finanzen.at)
|
19.11.25
|Freundlicher Handel: Anleger lassen SDAX steigen (finanzen.at)
|
19.11.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: So steht der SDAX am Mittag (finanzen.at)
|
17.11.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX schlussendlich in Rot (finanzen.at)
|
17.11.25
|Zuversicht in Frankfurt: SDAX klettert (finanzen.at)
|
14.11.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX am Freitagnachmittag mit Abgaben (finanzen.at)