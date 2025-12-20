Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
20.12.2025 01:30:00
Elon Musk: Gericht entscheidet zugunsten von Musks Milliarden-Aktienpaket
Tesla-Chef Elon Musk musste jahrelang um über 300 Millionen Aktien bangen. Jetzt entschied ein Gericht zugunsten des Techmilliardärs. Die Aufhebung des gesamten Pakets sei eine zu harte Maßnahme.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
