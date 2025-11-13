EON SE-Analyse: Buy-Bewertung von Goldman Sachs Group Inc. für EON SE-Aktie

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Eon von 20 auf 18,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. In der Telefonkonferenz nach dem Zwischenbericht habe das Management zwei regulatorische Rückschläge angesprochen, mit wohl enttäuschenden Auswirkungen auf die gewährte Erlösobergrenze, schrieb Alberto Gandolfi in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Er passte seine Schätzungen entsprechend nach unten an. Die Essener könnten Investitionen zurückfahren, allerdings könnte gleichzeitig der Spielraum für Ausschüttungen an die Aktionäre steigen. Ein Aktienrückkauf wäre dann der Silberstreif am Horizont, auch wenn generell ein starker operativer Kurs der bevorzugte Weg wäre.

Aktieninformation im Fokus: Die EON SE-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Goldman Sachs Group Inc.-Empfehlung

Der EON SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 14:18 Uhr verlor das Papier 1,9 Prozent auf 15,17 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 21,99 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 2 624 867 EON SE-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2025 kletterte das Papier um 39,9 Prozent. Die Vorlage der Q4 2025-Bilanz wird von Experten auf den 18.03.2026 terminiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 04:45 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





