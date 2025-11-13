E.ON Aktie
Goldman Sachs Group Inc. mit Investmenttipp: Buy-Note für EON SE-Aktie
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Eon von 20 auf 18,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. In der Telefonkonferenz nach dem Zwischenbericht habe das Management zwei regulatorische Rückschläge angesprochen, mit wohl enttäuschenden Auswirkungen auf die gewährte Erlösobergrenze, schrieb Alberto Gandolfi in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Er passte seine Schätzungen entsprechend nach unten an. Die Essener könnten Investitionen zurückfahren, allerdings könnte gleichzeitig der Spielraum für Ausschüttungen an die Aktionäre steigen. Ein Aktienrückkauf wäre dann der Silberstreif am Horizont, auch wenn generell ein starker operativer Kurs der bevorzugte Weg wäre.
Der EON SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 14:12 Uhr verlor das Papier 1,9 Prozent auf 15,16 EUR. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 22,03 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Bisher wurden via XETRA 2 596 091 EON SE-Aktien gekauft oder verkauft. Das Papier legte seit Jahresbeginn 2025 um 39,9 Prozent zu. Experten erwarten, dass EON SE am 18.03.2026 die Q4 2025-Bilanz vorlegt.
