EON SE-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. verleiht EON SE-Aktie Buy in jüngster Analyse

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Eon auf "Buy" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Die seit 2008 rückläufige Energienachfrage in Europa könnte angesichts der rapiden Expansion von Datenzentren sowie des allgemeinen Elektrifizierungsprozesses eine Trendwende erfahren, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies würde sich deutlich auf die Gewinne des Energieversorgers auswirken. Seine neuen, höheren Schätzungen für Eon lägen über den Konsensprognosen.

Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 13:18 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 13,42 EUR. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 26,72 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt wurden via XETRA 2 267 435 EON SE-Aktien umgesetzt. Für die Aktie ging es seit Beginn des Jahres 2024 um 10,4 Prozent aufwärts. Am 14.08.2024 dürfte EON SE die Bilanz für Q2 2024 veröffentlichen.

