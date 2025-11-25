Flughafen Wien Aktie

25.11.2025 17:54:03

EQS-Adhoc: Flughafen Wien AG: Projekt 3. Piste wird nicht weitergeführt

EQS-Ad-hoc: Flughafen Wien AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Prognoseänderung
Flughafen Wien AG: Projekt 3. Piste wird nicht weitergeführt

25.11.2025 / 17:54 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

 Adhoc: Flughafen Wien AG / Strategische Unternehmensentscheidung

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

25.11.2025

Projekt 3. Piste wird nicht weitergeführt

 

Nach eingehender Analyse aller relevanten Entscheidungsfaktoren hat der Vorstand der Flughafen Wien AG heute beschlossen, das geplante Projekt 3. Piste nicht weiter zu verfolgen. Ungeachtet dessen kann der Flughafen Wien mit den geplanten Ausbauten der Terminalkapazität und dem bestehenden 2-Pisten-System auch in Zukunft weiter wachsen und bis zu 52 Millionen Passagiere pro Jahr abfertigen.

 

Die getroffene Entscheidung führt dazu, dass die von 2018 bis 2020 angefallenen Zahlungen aus dem Mediationsvertrag an den Umweltfonds und an Anrainergemeinden, die auf das Pistenprojekt aktiviert wurden, mit € 55,9 Mio. in der Bilanz 2025 nicht liquiditätswirksam wertzuberichtigen sind. Aus diesem Grund ändert die Flughafen Wien AG auch ihre Guidance für das Nettoergebnis vor Minderheiten 2025 auf rund € 210 Mio. (bisher rund € 230 Mio.). Die neue Guidance beinhaltet auch positive Effekte einer besseren Verkehrsentwicklung in den letzten Wochen als ursprünglich angenommen.

 

 

 

 

Aussender:

Flughafen Wien Aktiengesellschaft

1300 Wien-Flughafen, Wien

Österreich

Rückfragehinweis: Capital Markets, Flughafen Wien AG

Kontakt

Bernd Maurer

Head of Capital Markets

Flughafen Wien AG

Tel.: +43 1 7007/23126

E-Mail: b.maurer@viennaairport.com

 

Pressestelle:

Peter Kleemann, Unternehmenssprecher

Tel.: (+43-1-) 7007-23000

E-Mail: p.kleemann@viennaairport.com

Website: www.viennaairport.com

 

Emittent:  

Flughafen Wien AG

Postfach 1

A-1300 Wien-Flughafen

Telefon:  +43 1 7007 - 23126

Email:      investor-relations@viennaairport.com

www:     http://viennaairport.com/unternehmen/investor_relations

ISIN:         AT00000VIE62

 



Ende der Insiderinformation

25.11.2025 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Flughafen Wien AG
Postfach 1
1300 Wien-Flughafen
Österreich
Telefon: +43-1-7007/23126
Fax: +43-1-7007/23806
E-Mail: investor-relations@viennaairport.com
Internet: http://www.viennaairport.com
ISIN: AT00000VIE62
WKN: A2AMK9
Indizes: ATX PRIME
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London, Nasdaq OTC, Wiener Börse (Amtlicher Handel)
EQS News ID: 2235790

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2235790  25.11.2025 CET/CEST

