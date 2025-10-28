Gerresheimer Aktie
EQS-Adhoc: Gerresheimer AG: Uwe Röhrhoff takes over as interim CEO for Dietmar Siemssen
|
EQS-Ad-hoc: Gerresheimer AG / Key word(s): Personnel/Strategic Company Decision
Gerresheimer AG: Uwe Röhrhoff takes over as interim CEO for Dietmar Siemssen
Duesseldorf, October 28, 2025. The Supervisory Board of Gerresheimer AG (ISIN: DE000A0LD6E6, "Gerresheimer") has appointed Uwe Röhrhoff as the interim CEO of the Management Board, effective November 1, 2025. He succeeds Dietmar Siemssen, who will step down as CEO of Gerresheimer AG by mutual agreement with the Supervisory Board on October 31, 2025.
