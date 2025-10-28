Gerresheimer Aktie

Gerresheimer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0LD6E / ISIN: DE000A0LD6E6

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
28.10.2025 16:02:43

EQS-Adhoc: Gerresheimer AG: Uwe Röhrhoff takes over as interim CEO for Dietmar Siemssen

EQS-Ad-hoc: Gerresheimer AG / Key word(s): Personnel/Strategic Company Decision
Gerresheimer AG: Uwe Röhrhoff takes over as interim CEO for Dietmar Siemssen

28-Oct-2025 / 16:02 CET/CEST
Disclosure of an inside information acc. to Article 17 MAR of the Regulation (EU) No 596/2014, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Gerresheimer AG: Uwe Röhrhoff takes over as interim CEO for Dietmar Siemssen 

Duesseldorf, October 28, 2025. The Supervisory Board of Gerresheimer AG (ISIN: DE000A0LD6E6, "Gerresheimer") has appointed Uwe Röhrhoff as the interim CEO of the Management Board, effective November 1, 2025. He succeeds Dietmar Siemssen, who will step down as CEO of Gerresheimer AG by mutual agreement with the Supervisory Board on October 31, 2025.

Uwe Röhrhoff previously held various management positions at Gerresheimer from 1991 to 2017, most recently serving as CEO from 2010 to 2017.

_______________________

End of inside information

 

Contact Gerresheimer AG

Investor Relations

Guido Pickert
Vice President Investor Relations

T +49 152 900 14145
gerresheimer.ir@gerresheimer.com

Media

Jutta Lorberg
Head of Corporate Communication
T +49 211 6181 264

jutta.lorberg@gerresheimer.com

 



End of Inside Information

28-Oct-2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Gerresheimer AG
Peter-Müller-Str. 3
40468 Duesseldorf
Germany
Phone: +49-(0)211/61 81-00
Fax: +49-(0)211/61 81-121
E-mail: gerresheimer.ir@gerresheimer.com
Internet: http://www.gerresheimer.com
ISIN: DE000A0LD6E6
WKN: A0LD6E
Indices: MDAX (Aktie)
Listed: Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard); Regulated Unofficial Market in Berlin, Dusseldorf, Hamburg, Hanover, Munich, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2219870

 
End of Announcement EQS News Service

2219870  28-Oct-2025 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Gerresheimer AGmehr Nachrichten