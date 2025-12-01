JENOPTIK Aktie
WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601
|
01.12.2025 12:15:23
EQS-Adhoc: JENOPTIK AG: Aufsichtsratsvorsitzender der JENOPTIK AG legt Amt nieder
|
EQS-Ad-hoc: JENOPTIK AG / Schlagwort(e): Personalie
Ad-hoc Mitteilung
Aufsichtsratsvorsitzender der JENOPTIK AG legt Amt nieder
Der Aufsichtsratsvorsitzende der JENOPTIK AG, Herr Matthias Wierlacher, hat der JENOPTIK AG mitgeteilt, dass er sein Mandat als Mitglied des Aufsichtsrats und als dessen Vorsitzender mit Wirkung zum 29. Dezember 2025 niederlegt. Der Aufsichtsrat zeitnah einen Nachfolger wählen.
Kontakt:
Ende der Insiderinformation
01.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|JENOPTIK AG
|Carl-Zeiss-Straße 1
|07743 Jena
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)364 165-2156
|Fax:
|+49 (0)364 165-2804
|E-Mail:
|ir@jenoptik.com
|Internet:
|www.jenoptik.com
|ISIN:
|DE000A2NB601
|WKN:
|A2NB60
|Indizes:
|SDAX, TecDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2238138
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2238138 01.12.2025 CET/CEST
Analysen zu JENOPTIK AGmehr Analysen
|27.11.25
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|14.11.25
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|13.11.25
|JENOPTIK Hold
|Deutsche Bank AG
|13.11.25
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|JENOPTIK AG
|19,14
|-2,40%