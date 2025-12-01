Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

JENOPTIK Aktie

JENOPTIK für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601

01.12.2025 12:15:23

EQS-Adhoc: JENOPTIK AG: Chairman of the Supervisory Board of JENOPTIK AG resigns

EQS-Ad-hoc: JENOPTIK AG / Key word(s): Personnel
JENOPTIK AG: Chairman of the Supervisory Board of JENOPTIK AG resigns

01-Dec-2025 / 12:15 CET/CEST
Disclosure of an inside information acc. to Article 17 MAR of the Regulation (EU) No 596/2014, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Chairman of the Supervisory Board of JENOPTIK AG resigns

The Chairman of the Supervisory Board of JENOPTIK AG, Matthias Wierlacher, has informed JENOPTIK AG that he will resign from his position as a member of the Supervisory Board and as its Chairman effective December 29, 2025. The Supervisory Board will elect a successor in a timely manner.

Contact:
Investor Relations
Andreas Theisen
Phone +49 (0)3641-652291
andreas.theisen@jenoptik.com



End of Inside Information

01-Dec-2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: JENOPTIK AG
Carl-Zeiss-Straße 1
07743 Jena
Germany
Phone: +49 (0)364 165-2156
Fax: +49 (0)364 165-2804
E-mail: ir@jenoptik.com
Internet: www.jenoptik.com
ISIN: DE000A2NB601
WKN: A2NB60
Indices: SDAX, TecDAX
Listed: Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard); Regulated Unofficial Market in Berlin, Dusseldorf, Hamburg, Hanover, Munich, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2238138

 
End of Announcement EQS News Service

2238138  01-Dec-2025 CET/CEST

