TecDAX-Wert JENOPTIK-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in JENOPTIK von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in JENOPTIK-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Am 28.11.2020 wurde das JENOPTIK-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die JENOPTIK-Aktie bei 25,50 EUR. Wer vor 5 Jahren 100 EUR in die JENOPTIK-Aktie investiert hat, hat nun 3,922 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 27.11.2025 76,51 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 19,51 EUR belief. Das entspricht einem Schwund von 23,49 Prozent.

Der Börsenwert von JENOPTIK belief sich zuletzt auf 1,12 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at