JENOPTIK Aktie

WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601

19.12.2025 16:51:23

EQS-Adhoc: JENOPTIK AG: Daniela Mattheus becomes new Chairwoman of the Supervisory Board of JENOPTIK AG

EQS-Ad-hoc: JENOPTIK AG / Key word(s): Personnel
JENOPTIK AG: Daniela Mattheus becomes new Chairwoman of the Supervisory Board of JENOPTIK AG

19-Dec-2025 / 16:51 CET/CEST
Disclosure of an inside information acc. to Article 17 MAR of the Regulation (EU) No 596/2014, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

At its meeting on December 19, 2025, the Supervisory Board of JENOPTIK AG, Jena, unanimously elected Daniela Mattheus as its Chairwoman with effect as of December 30, 2025. In accordance with the provisions of the Articles of Association of JENOPTIK AG, Daniela Mattheus was elected for the remainder of the term of office of the outgoing Chair, Matthias Wierlacher, i.e. until the end of the 2026 Annual General Meeting.

Daniela Mattheus, Professional Supervisory Board member, has been member of the Jenoptik’s Supervisory Board since November 2023.

Contact: Head Investor Relations, Andreas Theisen, Phone +49 (0)3641-652291; andreas.theisen@jenoptik.com; www.jenoptik.com
 


End of Inside Information

19-Dec-2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: JENOPTIK AG
Carl-Zeiss-Straße 1
07743 Jena
Germany
Phone: +49 (0)364 165-2156
Fax: +49 (0)364 165-2804
E-mail: ir@jenoptik.com
Internet: www.jenoptik.com
ISIN: DE000A2NB601
WKN: A2NB60
Indices: SDAX, TecDAX
Listed: Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard); Regulated Unofficial Market in Berlin, Dusseldorf, Hamburg, Hanover, Munich, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2249450

 
End of Announcement EQS News Service

2249450  19-Dec-2025 CET/CEST

