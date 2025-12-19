JENOPTIK Aktie
WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601
|
19.12.2025 16:51:23
EQS-Adhoc: JENOPTIK AG: Daniela Mattheus becomes new Chairwoman of the Supervisory Board of JENOPTIK AG
|
EQS-Ad-hoc: JENOPTIK AG / Key word(s): Personnel
At its meeting on December 19, 2025, the Supervisory Board of JENOPTIK AG, Jena, unanimously elected Daniela Mattheus as its Chairwoman with effect as of December 30, 2025. In accordance with the provisions of the Articles of Association of JENOPTIK AG, Daniela Mattheus was elected for the remainder of the term of office of the outgoing Chair, Matthias Wierlacher, i.e. until the end of the 2026 Annual General Meeting.
Daniela Mattheus, Professional Supervisory Board member, has been member of the Jenoptik’s Supervisory Board since November 2023.
Contact: Head Investor Relations, Andreas Theisen, Phone +49 (0)3641-652291; andreas.theisen@jenoptik.com; www.jenoptik.com
End of Inside Information
19-Dec-2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|JENOPTIK AG
|Carl-Zeiss-Straße 1
|07743 Jena
|Germany
|Phone:
|+49 (0)364 165-2156
|Fax:
|+49 (0)364 165-2804
|E-mail:
|ir@jenoptik.com
|Internet:
|www.jenoptik.com
|ISIN:
|DE000A2NB601
|WKN:
|A2NB60
|Indices:
|SDAX, TecDAX
|Listed:
|Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard); Regulated Unofficial Market in Berlin, Dusseldorf, Hamburg, Hanover, Munich, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2249450
|End of Announcement
|EQS News Service
|
2249450 19-Dec-2025 CET/CEST
