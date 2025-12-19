TecDAX-Wert JENOPTIK-Aktie: So viel Verlust hätte ein JENOPTIK-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die JENOPTIK-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde das JENOPTIK-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das JENOPTIK-Papier bei 25,52 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die JENOPTIK-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 3,918 JENOPTIK-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 74,61 EUR, da sich der Wert eines JENOPTIK-Anteils am 18.12.2025 auf 19,04 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 25,39 Prozent verringert.

JENOPTIK wurde am Markt mit 1,08 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at