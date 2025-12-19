JENOPTIK Aktie
WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601
|
19.12.2025 16:51:23
EQS-Adhoc: JENOPTIK AG: Daniela Mattheus wird neue Aufsichtsratsvorsitzende der JENOPTIK AG
|
EQS-Ad-hoc: JENOPTIK AG / Schlagwort(e): Personalie
Der Aufsichtsrat der JENOPTIK AG, Jena, hat in seiner Sitzung am 19. Dezember 2025 Daniela Mattheus einstimmig und mit Wirkung ab dem 30. Dezember 2025 zur neuen Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt. Entsprechend den Vorgaben in der Satzung der JENOPTIK AG erfolgte die Wahl für die restliche Amtsdauer des ausscheidenden Vorsitzenden Matthias Wierlacher, d.h. bis zum Ablauf der Hauptversammlung 2026.
Daniela Mattheus, professionelle Aufsichtsrätin, ist seit November 2023 Mitglied im Aufsichtsrat von Jenoptik.
Kontakt: Head Investor Relations, Andreas Theisen, Tel. +49(0)3641-652291; andreas.theisen@jenoptik.com; www.jenoptik.de
Ende der Insiderinformation
19.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|JENOPTIK AG
|Carl-Zeiss-Straße 1
|07743 Jena
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)364 165-2156
|Fax:
|+49 (0)364 165-2804
|E-Mail:
|ir@jenoptik.com
|Internet:
|www.jenoptik.com
|ISIN:
|DE000A2NB601
|WKN:
|A2NB60
|Indizes:
|SDAX, TecDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2249450
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2249450 19.12.2025 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu JENOPTIK AGmehr Nachrichten
|
19.12.25
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX letztendlich mit Kursplus (finanzen.at)
|
19.12.25
|SDAX aktuell: SDAX verbucht zum Handelsende Abschläge (finanzen.at)
|
19.12.25
|Jenoptik wählt neue Aufsichtsratschefin (dpa-AFX)
|
19.12.25
|EQS-Adhoc: JENOPTIK AG: Daniela Mattheus becomes new Chairwoman of the Supervisory Board of JENOPTIK AG (EQS Group)
|
19.12.25
|EQS-Adhoc: JENOPTIK AG: Daniela Mattheus wird neue Aufsichtsratsvorsitzende der JENOPTIK AG (EQS Group)
|
19.12.25
|Gewinne in Frankfurt: Am Nachmittag Pluszeichen im TecDAX (finanzen.at)
|
19.12.25
|TecDAX-Wert JENOPTIK-Aktie: So viel Verlust hätte ein JENOPTIK-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
18.12.25
|Börse Frankfurt in Rot: SDAX zum Handelsstart leichter (finanzen.at)