JENOPTIK Aktie
|19,02EUR
|-0,59EUR
|-3,01%
WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601
JENOPTIK Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Jenoptik auf "Buy" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Der angekündigte Rücktritt von Vorstandschef Stefan Traeger komme überraschend, da er erst im August 2024 für eine weitere Amtszeit von drei Jahren bis Juni 2028 berufen worden sei, schrieb Henrik Paganetty in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Tatsache, dass in der offiziellen Erklärung keine persönlichen Gründe genannt werden, lasse auf unterschiedliche strategische Prioritäten schließen./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2025 / 09:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 09:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JENOPTIK AG Buy
|
Unternehmen:
JENOPTIK AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
24,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
19,06 €
|
Abst. Kursziel*:
25,92%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
19,02 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26,18%
|
Analyst Name::
Henrik Paganetty
|
KGV*:
-
Nachrichten zu JENOPTIK AGmehr Nachrichten
|
17:59
|Handel in Frankfurt: TecDAX legt zum Ende des Montagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
15:59
|Montagshandel in Frankfurt: TecDAX nachmittags leichter (finanzen.at)
|
15:59
|Handel in Frankfurt: SDAX am Montagnachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
12:27
|Verluste in Frankfurt: TecDAX notiert am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
12:27
|Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX fällt (finanzen.at)
|
12:15
|EQS-Adhoc: JENOPTIK AG: Aufsichtsratsvorsitzender der JENOPTIK AG legt Amt nieder (EQS Group)
|
12:15
|EQS-Adhoc: JENOPTIK AG: Chairman of the Supervisory Board of JENOPTIK AG resigns (EQS Group)
|
28.11.25
|Freitagshandel in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX aktuell (finanzen.at)
Analysen zu JENOPTIK AGmehr Analysen
|17:20
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|14.11.25
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|13.11.25
|JENOPTIK Hold
|Deutsche Bank AG
|17:20
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|14.11.25
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|13.11.25
|JENOPTIK Hold
|Deutsche Bank AG
|17:20
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|13.11.25
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|13.11.25
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|13.11.25
|JENOPTIK Hold
|Deutsche Bank AG
|21.10.25
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|16.10.25
|JENOPTIK Hold
|Deutsche Bank AG
|14.08.25
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|JENOPTIK AG
|18,98
|-3,21%
Aktuelle Aktienanalysen
|17:20
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16:17
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|16:14
|RWE Outperform
|Bernstein Research
|16:11
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|15:16
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:29
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG
|12:01
|K+S Buy
|Warburg Research
|11:42
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|11:41
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|11:40
|easyJet Buy
|UBS AG
|10:37
|DHL Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:28
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|10:01
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|09:54
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|08:57
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|08:56
|Hermès Buy
|Deutsche Bank AG
|08:55
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|08:49
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
|08:49
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|08:48
|LEG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|08:47
|Deutsche Wohnen Buy
|Deutsche Bank AG
|08:45
|Instone Real Estate Group Hold
|Deutsche Bank AG
|08:40
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|08:15
|AIXTRON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:14
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:13
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:12
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:11
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:08
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|08:08
|Inditex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:06
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:03
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:19
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:17
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:17
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:16
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:15
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:07
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:01
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06:57
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:39
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:38
|TeamViewer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:34
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:18
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:16
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|IONOS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.11.25
|PUMA Halten
|DZ BANK
|28.11.25
|AB InBev Buy
|Goldman Sachs Group Inc.