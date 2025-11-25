JENOPTIK Aktie
WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601
|
25.11.2025 13:54:44
EQS-Adhoc: JENOPTIK AG: Dr. Stefan Traeger to leave Jenoptik
|
EQS-Ad-hoc: JENOPTIK AG / Key word(s): Personnel
The Supervisory Board has announced that Dr. Stefan Traeger will step down from the Executive Board on February 15, 2026 and leave JENOPTIK AG by mutual agreement after nearly nine years as President & CEO.
The Supervisory Board explicitly thanks Dr. Traeger for the work accomplished and will now start to conduct a structured search for a suitable successor.
Contact:
Andreas Theisen
Head Investor Relations
Phone 03641-652291
End of Inside Information
25-Nov-2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|JENOPTIK AG
|Carl-Zeiss-Straße 1
|07743 Jena
|Germany
|Phone:
|+49 (0)364 165-2156
|Fax:
|+49 (0)364 165-2804
|E-mail:
|ir@jenoptik.com
|Internet:
|www.jenoptik.com
|ISIN:
|DE000A2NB601
|WKN:
|A2NB60
|Indices:
|SDAX, TecDAX
|Listed:
|Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard); Regulated Unofficial Market in Berlin, Dusseldorf, Hamburg, Hanover, Munich, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2235630
|End of Announcement
|EQS News Service
|
2235630 25-Nov-2025 CET/CEST
