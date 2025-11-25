JENOPTIK Aktie

WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601

25.11.2025 13:54:44

EQS-Adhoc: JENOPTIK AG: Dr. Stefan Traeger to leave Jenoptik

EQS-Ad-hoc: JENOPTIK AG / Key word(s): Personnel
JENOPTIK AG: Dr. Stefan Traeger to leave Jenoptik

25-Nov-2025 / 13:54 CET/CEST
Disclosure of an inside information acc. to Article 17 MAR of the Regulation (EU) No 596/2014, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

The Supervisory Board has announced that Dr. Stefan Traeger will step down from the Executive Board on February 15, 2026 and leave JENOPTIK AG by mutual agreement after nearly nine years as President & CEO.

The Supervisory Board explicitly thanks Dr. Traeger for the work accomplished and will now start to conduct a structured search for a suitable successor.
Contact:
Andreas Theisen
Head Investor Relations
Phone 03641-652291


End of Inside Information

25-Nov-2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: JENOPTIK AG
Carl-Zeiss-Straße 1
07743 Jena
Germany
Phone: +49 (0)364 165-2156
Fax: +49 (0)364 165-2804
E-mail: ir@jenoptik.com
Internet: www.jenoptik.com
ISIN: DE000A2NB601
WKN: A2NB60
Indices: SDAX, TecDAX
Listed: Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard); Regulated Unofficial Market in Berlin, Dusseldorf, Hamburg, Hanover, Munich, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2235630

 
End of Announcement EQS News Service

2235630  25-Nov-2025 CET/CEST

