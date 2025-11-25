JENOPTIK Aktie

WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601

25.11.2025 13:54:44

EQS-Adhoc: JENOPTIK AG: Dr. Stefan Traeger verlässt Jenoptik

EQS-Ad-hoc: JENOPTIK AG / Schlagwort(e): Personalie
JENOPTIK AG: Dr. Stefan Traeger verlässt Jenoptik

25.11.2025 / 13:54 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Der Aufsichtsrat gibt bekannt, dass Dr. Stefan Traeger sein Vorstandsmandat zum 15. Februar 2026 niederlegen und die JENOPTIK AG nach nahezu neun Jahren an der Spitze im gegenseitigen Einvernehmen verlassen wird.

Der Aufsichtsrat bedankt sich bei Dr. Traeger ausdrücklich für die geleistete Arbeit und wird nun eine strukturierte Suche nach einem geeigneten Nachfolger oder einer geeigneten Nachfolgerin beginnen.
Kontakt:
Andreas Theisen
Leiter Investor Relations
Tel. 03641-652291


Ende der Insiderinformation

25.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: JENOPTIK AG
Carl-Zeiss-Straße 1
07743 Jena
Deutschland
Telefon: +49 (0)364 165-2156
Fax: +49 (0)364 165-2804
E-Mail: ir@jenoptik.com
Internet: www.jenoptik.com
ISIN: DE000A2NB601
WKN: A2NB60
Indizes: SDAX, TecDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2235630

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2235630  25.11.2025 CET/CEST

