JENOPTIK Aktie
WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601
|
25.11.2025 13:54:44
EQS-Adhoc: JENOPTIK AG: Dr. Stefan Traeger verlässt Jenoptik
|
EQS-Ad-hoc: JENOPTIK AG / Schlagwort(e): Personalie
Der Aufsichtsrat gibt bekannt, dass Dr. Stefan Traeger sein Vorstandsmandat zum 15. Februar 2026 niederlegen und die JENOPTIK AG nach nahezu neun Jahren an der Spitze im gegenseitigen Einvernehmen verlassen wird.
Der Aufsichtsrat bedankt sich bei Dr. Traeger ausdrücklich für die geleistete Arbeit und wird nun eine strukturierte Suche nach einem geeigneten Nachfolger oder einer geeigneten Nachfolgerin beginnen.
Kontakt:
Andreas Theisen
Leiter Investor Relations
Tel. 03641-652291
Ende der Insiderinformation
25.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|JENOPTIK AG
|Carl-Zeiss-Straße 1
|07743 Jena
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)364 165-2156
|Fax:
|+49 (0)364 165-2804
|E-Mail:
|ir@jenoptik.com
|Internet:
|www.jenoptik.com
|ISIN:
|DE000A2NB601
|WKN:
|A2NB60
|Indizes:
|SDAX, TecDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2235630
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2235630 25.11.2025 CET/CEST
