WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601

Führungswechsel 25.11.2025 14:08:42

JENOPTIK-Aktie im Plus: Vorstandschef Traeger kündigt Abgang an

JENOPTIK-Aktie im Plus: Vorstandschef Traeger kündigt Abgang an

JENOPTIK steht vor einer bedeutenden Veränderung in der Unternehmensführung, da der langjährige Vorstandschef Stefan Traeger seinen Rücktritt angekündigt hat.

JENOPTIK muss sich auf die Suche nach einem neuen Vorstandschef machen. Wie der Konzern mitteilte, wird Stefan Traeger sein Vorstandsmandat zum 15. Februar 2026 niederlegen und das Unternehmen nach nahezu neun Jahren an der Spitze im gegenseitigen Einvernehmen verlassen. Der Aufsichtsrat bedanke sich "ausdrücklich" für Traegers Arbeit und werde nun die Suche nach einem Nachfolger einleiten.

Via XETRA notiert die JENOPTIK-Aktie zeitweise 0,52 Prozent höher bei 19,31 Euro.

