Kapsch TrafficCom Aktie

Kapsch TrafficCom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: KAPSCH / ISIN: AT000KAPSCH9

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
27.10.2025 14:56:34

EQS-Adhoc: Kapsch TrafficCom AG: Vorläufige Geschäftszahlen im ersten Halbjahr deutlich unter den Erwartungen und Anpassung des Ausblicks für das Geschäftsjahr 2025/26.

EQS-Ad-hoc: Kapsch TrafficCom AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung
Kapsch TrafficCom AG: Vorläufige Geschäftszahlen im ersten Halbjahr deutlich unter den Erwartungen und Anpassung des Ausblicks für das Geschäftsjahr 2025/26.

27.10.2025 / 14:56 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Wien, 27. Oktober 2025 – Der Vorstand der Kapsch TrafficCom AG (ISIN: AT000KAPSCH9) gibt nach Analyse der vorläufigen Geschäftszahlen im Rahmen der Erstellung des Halbjahresfinanzberichts bekannt, dass die Halbjahreszahlen im Umsatz und folglich im Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit (EBIT) stark hinter den Erwartungen zurückbleiben. Eine Anpassung des Ausblicks für das Geschäftsjahr 2025/26 ist notwendig.

Demnach wird für das erste Halbjahr des Wirtschaftsjahres 2025/26 vorläufig ein Umsatz von rund EUR 200 Mio. sowie ein EBIT von rund EUR 10 Mio. erwartet. Das EBIT inkludiert einen positiven Einmaleffekt aus dem ersten Quartal iHv rund EUR 23 Mio.

Die Hauptgründe für diese Ergebnisse sind in der generell schwierigen Marktsituation zu sehen: In diesem Zusammenhang verzögern sich einige große Projektausschreibungen. Zudem wurden erwartete Projekte nicht gewonnen.

Der Ausblick für das Geschäftsjahr 2025/26 wird daher angepasst. Das Management der Kapsch TrafficCom AG prognostiziert nunmehr einen Umsatz in der Größenordnung von rund EUR 450 Mio. (bisherige Erwartung rund EUR 510 Mio.) und ein EBIT in der Größenordnung von rund EUR 25 Mio. (bisherige Erwartung rund EUR 45 Mio.).

Kontakt:
Marcus Handl
Investor Relations Officer
Kapsch TrafficCom AG
Am Europlatz 2
1120 Wien, Österreich
T +43 50 811 1120
marcus.handl@kapsch.net
Für weitere Informationen zu Kapsch TrafficCom: http://www.kapsch.net
 


Ende der Insiderinformation

27.10.2025 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group. www.eqs.com

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Kapsch TrafficCom AG
Am Europlatz 2
1120 Wien
Österreich
Telefon: +43 50811 1122
Fax: +43 50811 99 1122
E-Mail: ir.kapschtraffic@kapsch.net
Internet: www.kapschtraffic.com
ISIN: AT000KAPSCH9
WKN: A0MUZU
Börsen: Wiener Börse (Amtlicher Handel)
EQS News ID: 2219134

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2219134  27.10.2025 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Kapsch TrafficCom AGmehr Nachrichten

Analysen zu Kapsch TrafficCom AGmehr Analysen

27.08.25 Kapsch TrafficCom buy Erste Group Bank
26.02.25 Kapsch TrafficCom buy Erste Group Bank
25.11.24 Kapsch TrafficCom kaufen Erste Group Bank
04.09.24 Kapsch TrafficCom kaufen Erste Group Bank
08.03.24 Kapsch TrafficCom kaufen Erste Group Bank
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Kapsch TrafficCom AG 6,50 -2,69% Kapsch TrafficCom AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
25.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.10.25 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.10.25 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus -- Nikkei mit Rekordhoch -- Feiertag in Hongkong
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt kommen am Mittwoch kaum vom Fleck. Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost verbuchten am Mittwoch teilweise große Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen