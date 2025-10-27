Kapsch TrafficCom Aktie
WKN: KAPSCH / ISIN: AT000KAPSCH9
|
27.10.2025 14:56:34
EQS-Adhoc: Kapsch TrafficCom AG: Vorläufige Geschäftszahlen im ersten Halbjahr deutlich unter den Erwartungen und Anpassung des Ausblicks für das Geschäftsjahr 2025/26.
|
EQS-Ad-hoc: Kapsch TrafficCom AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung
Wien, 27. Oktober 2025 – Der Vorstand der Kapsch TrafficCom AG (ISIN: AT000KAPSCH9) gibt nach Analyse der vorläufigen Geschäftszahlen im Rahmen der Erstellung des Halbjahresfinanzberichts bekannt, dass die Halbjahreszahlen im Umsatz und folglich im Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit (EBIT) stark hinter den Erwartungen zurückbleiben. Eine Anpassung des Ausblicks für das Geschäftsjahr 2025/26 ist notwendig.
Demnach wird für das erste Halbjahr des Wirtschaftsjahres 2025/26 vorläufig ein Umsatz von rund EUR 200 Mio. sowie ein EBIT von rund EUR 10 Mio. erwartet. Das EBIT inkludiert einen positiven Einmaleffekt aus dem ersten Quartal iHv rund EUR 23 Mio.
Die Hauptgründe für diese Ergebnisse sind in der generell schwierigen Marktsituation zu sehen: In diesem Zusammenhang verzögern sich einige große Projektausschreibungen. Zudem wurden erwartete Projekte nicht gewonnen.
Der Ausblick für das Geschäftsjahr 2025/26 wird daher angepasst. Das Management der Kapsch TrafficCom AG prognostiziert nunmehr einen Umsatz in der Größenordnung von rund EUR 450 Mio. (bisherige Erwartung rund EUR 510 Mio.) und ein EBIT in der Größenordnung von rund EUR 25 Mio. (bisherige Erwartung rund EUR 45 Mio.).
Kontakt:
Marcus Handl
Investor Relations Officer
Kapsch TrafficCom AG
Am Europlatz 2
1120 Wien, Österreich
T +43 50 811 1120
marcus.handl@kapsch.net
Für weitere Informationen zu Kapsch TrafficCom: http://www.kapsch.net
Ende der Insiderinformation
27.10.2025 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group. www.eqs.com
Analysen zu Kapsch TrafficCom AGmehr Analysen
|27.08.25
|Kapsch TrafficCom buy
|Erste Group Bank
|26.02.25
|Kapsch TrafficCom buy
|Erste Group Bank
|25.11.24
|Kapsch TrafficCom kaufen
|Erste Group Bank
|04.09.24
|Kapsch TrafficCom kaufen
|Erste Group Bank
|08.03.24
|Kapsch TrafficCom kaufen
|Erste Group Bank
