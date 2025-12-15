Wolford Aktie

Wolford für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 83400 / ISIN: AT0000834007

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
15.12.2025 14:56:23

EQS-Adhoc: Wolford AG: Mandat von Ralf Polito als Vorstandsmitglied verlängert

EQS-Ad-hoc: Wolford AG / Schlagwort(e): Personalie
Wolford AG: Mandat von Ralf Polito als Vorstandsmitglied verlängert

15.12.2025 / 14:56 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Der Aufsichtsrat und Ralf Polito haben heute eine Verlängerung des Mandats als Chief Operating Officer bis zum 31. Dezember 2026 vereinbart. Der Vorstand der Wolford AG wird weiterhin aus den Vorstandsmitgliedern Ralf Polito und Marco Pozzo bestehen, wobei Marco Pozzo die Funktion des stellvertretenden CEO innehat.
 


Ende der Insiderinformation

15.12.2025 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Wolford AG
Wolfordstrasse 1
6900 Bregenz
Österreich
Telefon: +43/5574/6900
E-Mail: investor@wolford.com
Internet: www.wolford.com
ISIN: AT0000834007
WKN: 83400
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart; Wiener Börse (Amtlicher Handel)
EQS News ID: 2245782

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2245782  15.12.2025 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Wolford AGmehr Nachrichten