Wolford Aktie
WKN: 83400 / ISIN: AT0000834007
|
15.12.2025 14:56:23
EQS-Adhoc: Wolford AG: Mandat von Ralf Polito als Vorstandsmitglied verlängert
|
EQS-Ad-hoc: Wolford AG / Schlagwort(e): Personalie
Der Aufsichtsrat und Ralf Polito haben heute eine Verlängerung des Mandats als Chief Operating Officer bis zum 31. Dezember 2026 vereinbart. Der Vorstand der Wolford AG wird weiterhin aus den Vorstandsmitgliedern Ralf Polito und Marco Pozzo bestehen, wobei Marco Pozzo die Funktion des stellvertretenden CEO innehat.
Ende der Insiderinformation
15.12.2025 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Wolford AG
|Wolfordstrasse 1
|6900 Bregenz
|Österreich
|Telefon:
|+43/5574/6900
|E-Mail:
|investor@wolford.com
|Internet:
|www.wolford.com
|ISIN:
|AT0000834007
|WKN:
|83400
|Börsen:
|Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart; Wiener Börse (Amtlicher Handel)
|EQS News ID:
|2245782
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2245782 15.12.2025 CET/CEST
