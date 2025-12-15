Wolford-Aktie gesucht: Vorstandsmitglied Polito bleibt bis Ende 2026

Ralf Polito bleibt bis 31. Dezember 2026 Chief Operating Officer (COO) des börsennotierten Vorarlberger Wäschekonzerns Wolford.

Der Aufsichtsrat des Unternehmens habe am Montag die Verlängerung des Mandats vereinbart, hieß es in einer Mitteilung der Firma. Damit besteht der Vorstand der Wolford AG weiter aus Polito und dem stellvertretenden CEO Marco Pozzo, der erst am 7. Juli für einen Zeitraum von drei Jahren bestellt wurde.

Die Wolford-Aktie zeigte sich im Wiener Handel letztlich 3,03 Prozent fester bei 3,40 Euro.

agr/phs

ISIN AT0000834007 WEB http://www.wolford.com