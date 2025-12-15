Wolford Aktie
WKN: 83400 / ISIN: AT0000834007
15.12.2025 17:53:00
Wolford-Aktie gesucht: Vorstandsmitglied Polito bleibt bis Ende 2026
Der Aufsichtsrat des Unternehmens habe am Montag die Verlängerung des Mandats vereinbart, hieß es in einer Mitteilung der Firma. Damit besteht der Vorstand der Wolford AG weiter aus Polito und dem stellvertretenden CEO Marco Pozzo, der erst am 7. Juli für einen Zeitraum von drei Jahren bestellt wurde.
Die Wolford-Aktie zeigte sich im Wiener Handel letztlich 3,03 Prozent fester bei 3,40 Euro.
agr/phs
ISIN AT0000834007 WEB http://www.wolford.com
